La DSC démantèle un réseau de vente de pilules abortives sur TikTok

Dans le cadre de ses missions de cyber-patrouille et suite à l'exploitation de signalements citoyens, la Division Spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a démantelé un réseau structuré de vente illégale de médicaments, utilisés à des fins abortives.

Les investigations techniques ont permis d’identifier le principal administrateur du compte TikTok incriminé, domicilié à Fass (Rufisque). Sous le pseudonyme de « Docteur avortement », il publiait des annonces promotionnelles ciblant des femmes en détresse, avant de finaliser les transactions via WhatsApp. Pour échapper à la justice, l'individu utilisait des comptes éphémères et de fausses identités.

L'enquête a permis de remonter jusqu'à un fournisseur présumé, établi à « Keur Serigne Bi » (Dakar). Un livreur a été interpellé en flagrant délit en possession de trois boîtes du médicament. Ce dernier a reconnu son rôle d'intermédiaire, percevant une commission sur chaque livraison illicite.

Au total, huit personnes ont été interpellées :

• 3 hommes impliqués dans la gestion, la fourniture et la logistique du réseau.

• 5 femmes ayant entrepris des démarches pour acquérir ces substances, afin d'interrompre leur grossesse.

Plusieurs téléphones portables, une motocyclette et des stocks de médicaments ont été placés sous scellés.

Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, ce mercredi 18 février 2026.

La Police nationale rappelle que la vente de ces médicaments est strictement réglementée et que leur utilisation hors cadre médical, présente de graves risques sanitaires. Chaque signalement compte.

Utilisez la plateforme signalementcyber.dgpn.sn pour combattre la cybercriminalité.