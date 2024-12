Vente de la maison de fonction du président de l’Assemblée : l’Afp de Moustapha Niass rectifie Abdou Mbow

L’affaire portant vente de la maison de fonction du président de l’Assemblée nationale fait débat. Depuis la révélation faite par le Premier ministre, Ousmane Sonko lors de sa DPG devant les députés, les réactions fusent de partout. Invité dimanche 29 décembre à l'émission Grand Jury, de la RFM, le député Abdou Mbow a indiqué que « quand Moustapha Niasse est arrivé à la tête de l'Assemblée nationale, il a saisi les services dédiés pour qu’on lui montre la résidence que son prédécesseur, Mamadou Seck avait occupée. Il s’est avéré que l’État à l’époque, voulant construire un lycée à Yoff, a rétrocédé cette propriété à un particulier qui était propriétaire du terrain sur lequel il voulait ériger le lycée. Le président Moustapha Niasse avait d’ailleurs saisi le chef de l’État Macky Sall qui s’y est opposé en estimant que c’est un patrimoine de l’État », a confié l’ancien président du groupe parlementaire BBY ». Une déclaration qui n’est apparemment pas du goût des membres de l’alliance des forces de progrès (AFP). Dans un communiqué daté ce lundi 30 décembre parvenu à la rédaction de PressAfrik, l’AFP a apporté la réplique aux propos du député de Takku Wallu. l’AFP a déclaré que « Abdou Mbow a donné une version singulière de l'affaire de la villa devant servir de résidence au Président de l'Assemblée nationale, en bouleversant les rôles et la chronologie des faits ». « 1. Le Président Moustapha Niasse a opposé une fin de non-recevoir à un projet visant à aliéner un bien de l'Etat avec des procédures et des conditions pour le moins saugrenues. Cette affaire a débuté en 2017 par une procédure engagée par le ministre du Budget et le Directeur du Patrimoine bâti de l'Etat, sans en informer le Président de l'Assemblée nationale. C'est le 3 juin 2021 que le Directeur du Patrimoine bâti de l'Etat a écrit au Président Moustapha Niasse pour lui demander les clés de la villa. La lettre est restée sans réponse. Après quoi, le Président Moustapha Niasse a rendu compte au Président Macky Sall. 2. L'affaire de la villa figurait en bonne place dans les dossiers de passation des pouvoirs entre le Président Moustapha Niasse et le Président Amadou Mame Diop. 3. La remise des clés de la villa en question, consacrant la transaction, a été effectuée le 20 août 2024 », a expliqué l’Alliance des forces de progrès qui dit « s’en tenir là pour le moment ».