Urgent : Pape Abdou Cissé de Marie Louise Diaw, trainé en justice, il est poursuivi pour…

Le joueur sénégalais, défenseur à l’Olympiakos, Pape Abdou Cissé traverse des problèmes juridiques. Son ancienne épouse l’a poursuivi en justice pour non-paiement de la pension alimentaire de leur enfant. En effet, après leur divorce par consentement mutuel prononcé le 5 novembre 2019, le juge avait confié la garde de leur fille à la mère.

En ce qui concerne le joueur de football, il s’était engagé à assurer l’éducation et l’entretien de l’enfant en versant une pension alimentaire mensuelle d’un million de FCFA. Cependant, depuis janvier 2023, Pape Abdou Cissé n’a pas respecté ses engagements.

Les tentatives de résoudre le problème à l’amiable se sont avérées vaines, et son ex-épouse a donc fait appel à un huissier pour constater que depuis le 15 décembre 2022, il ne verse plus la pension alimentaire et ne prend plus en charge les frais médicaux et pharmaceutiques de leur fille.

Par la suite, elle a porté l’affaire devant le juge afin de réclamer le versement d’une somme globale estimée à 6 millions FCFA. Cependant, l’avocat de Pape Abdou Cissé a préféré présenter des conclusions dans lesquelles il demande un moratoire pour le paiement de cette somme, étalé sur six mensualités égales.

Les conseils de son ex-épouse ont refusé cette proposition en raison des revenus confortables du footballeur et surtout de son train de vie. Le tribunal de Dakar a ordonné la poursuite des poursuites sans référé.