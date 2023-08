Une équipe de Thiesinfo prise à partie à Fass Boye : L'APPEL invite les Rédactions à la vigilance

L’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) a appris, avec tristesse, qu’une équipe du site d’information régionale Thiesinfo de Seye Latyr a échappé à un lynchage, à Fass Boye. Elle a été prise à partie par des populations peinées et au bord de la crise des nerfs et qui quasiment ont déclaré les journalistes persona no gratta dans leur localité. Dès leur arrivée, le journaliste et le cadreur, à bord de leur véhicule de fonction, ont été encerclés par des jeunes qui ont failli confisquer leur matériel de reportage, avant de menacer de brûler leur voiture. Ils n'ont dû leur salut qu'à l’intervention des notables de la localité. L'APPEL comprend bien la peine de ces concitoyens ravagés par la perte de plusieurs dizaines de membres de leurs familles. Aussi, leur présente-t-elle ses sincères condoléances et prie-t-elle pour le repos de leur âme. Toutefois, les éditeurs de la presse en ligne regrettent et condamnent cette tentative d’attaque contre cette équipe de reporters. Dont le seul tort aura été de descendre sur le terrain pour collecter des informations, aux fins d'éclairer l’opinion publique nationale et internationale sur le drame que ces familles ont vécu avec la disparition des leurs dans le cadre de l’émigration irrégulière, à bord des embarcations de fortune. Tout en les appelant à la raison, l’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en ligne conseille à ses membres qui ont décidé de dépêcher, sur le terrain, leurs équipes de reportage pour informer juste et vrai l'opinion sur les circonstances du départ de ces jeunes vers une aventure périlleuse mais surtout de la situation qui prévaut actuellement à Fass Boye de faire attention et d’user de techniques qui leur permettent de collecter de l’information sans mettre en péril leur vie.