"Un pays vit de fiscalité" : Gorgui Wade Ndoye répond à Sonko, "la presse du Sénégal agonise"

Face au secteur privé, Ousmane Sonko a souligné l'importance de la fiscalité. "Un pays vit de fiscalité, mais elle ne doit pas l'étouffer", a-t-il déclaré.



Pourtant, un secteur pâtit de la nouvelle politique du gouvernement Diomaye Faye - Ousmane Sonko : la presse. Ce que le journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye a signifié au chef du gouvernement. "Monsieur le Premier Ministre, la Presse du Sénégal est étouffée, s'étouffe et agonise ! Souffles rédemptrices ! Souffles vivicatrices ! Souffles de Renaissance !", a-t-il écrit.



Le dernier exemple en date de cette crise qui touche la presse est le communiqué du Groupe Futurs Médias, qui a annoncé une restructuration interne face aux problèmes financiers.

