Un incendie ravage le CEM de Diouloulou

Un incendie s’est déclaré au collège d’enseignement moyen (CEM) de Diouloulou (sud) et a réduit en cendres les locaux de l’administration de cet établissement scolaire, dans la nuit de vendredi à samedi, a appris l’APS d’un conseiller municipal de cette commune du département de Bignona. “Nous sommes impressionnés par les dégâts, et nous nous interrogeons sur les causes de cet incendie et attendons de savoir les suites de l’enquête”, a dit à l’APS le président de la commission municipale en charge de l’éducation à Diouloulou, Boubacar Keita. “À quelques semaines des examens, tous les locaux de l’administration, le bureau du principal, celui des surveillants ainsi que la bibliothèque ont totalement pris feu”, a déploré M. Keita, selon qui ces services réduits en cendres abritaient “toutes les archives” de l’établissement. Des habitants de Diouloulou interrogées sur les circonstances de cet incendie, les portes des locaux ravagés par le feu ont été défoncées, les fenêtres démontées, ce qui laisse penser à un acte criminel. Il y a aussi les messages laissés sur les lieux et les insultées proférées contre le principal de l’établissement, signalent ces personnes interrogées par l’APS. “Les archives, les extraits de naissance des élèves, les bulletins de notes, les livrets de Bac ainsi que les matériels de reprographie, ordinateurs, mobiliers de bureau, tout n’est plus qu’un tas de cendres”, a déploré Boubacar Keita choqué. Il s’est déplacé sur les lieux, au nom de l’édile de Diouloulou, pour constater les dégâts. La gendarmerie était également sur place, pour les constats d’usage et recueillir des indices. Elle a ouvert une enquête pour tirer cette affaire au clair. À leur réveil ce samedi matin, les populations de Diouloulou n’ont pu que constater l’importance des dégâts causés par cet incendie.