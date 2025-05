SEN’EAU dément les rumeurs de plomb dans l’eau à Linguère et envisage des poursuites judiciaires

SEN’EAU a publié un communiqué pour rétablir la vérité face à des allégations « non fondées » circulant dans des groupes WhatsApp à Linguère, relayées par le journal Source A (édition du 2 mai 2025, n°2170, p. 07), des sites d’information et des internautes. Ces rumeurs prétendent que l’eau distribuée à Linguère contient du plomb à un taux de 2,6 mg/l, bien au-dessus de la norme de 0,01 mg/l, évoquant un risque de saturnisme. SEN’EAU qualifie ces affirmations de « dénuées de rigueur scientifique ».



Les rumeurs s’appuient sur un rapport du Laboratoire Chimie Physique Organique et Analyses Environnementales (LCPOAE) de l’UCAD, daté du 21 décembre 2024. En réponse, SEN’EAU a mandaté le Laboratoire de l’IFAN, Centre Régional d’Excellence pour l’OMS, pour effectuer des contre-analyses. Les résultats sont clairs : les teneurs en plomb sont « inférieures à la valeur guide de 0,01 mg/l », confirmant que l’eau distribuée à Linguère est « parfaitement conforme » aux directives de l’OMS. La coloration observée est due à la présence naturelle de fer, sans risque sanitaire, bien que cela puisse gêner les usagers.



Le collectif TAKHAW NGIR YITE DJOLOF, à l’origine de la demande d’analyse, a publié un droit de réponse dans Source A le 2 mai, condamnant la diffusion d’« informations non vérifiées ». Son administrateur a également présenté des excuses publiques à SEN’EAU via une vidéo, rejetant toute accusation sur la qualité de l’eau.



SEN’EAU envisage des poursuites



SEN’EAU déplore le traitement « léger » de cette information, y voyant une « volonté de désinformation et de manipulation ». La société se réserve le droit d’engager des « actions judiciaires » contre les auteurs de ces « allégations diffamatoires ». Elle rappelle que l’eau est la denrée la plus contrôlée au Sénégal, avec 15 000 échantillons analysés annuellement, 120 000 contrôles du chlore résiduel, et des taux de conformité dépassant 98 %, résultats validés par des laboratoires indépendants.