Sophie Gladima en prison : ce qui est reproché à l’ancienne ministre de Macky Sall

Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs pour un montant de 193 millions 70 mille francs CFA, tiré de la somme de 1 milliard de francs CFA que son département avait reçue du fonds Force Covid-19.

Plusieurs médias, comme Libération, sont revenus sur l’enquête de la DIC qui scrute les supposés manquements imputés à Sophie Gladima dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid-19. Ceux-ci sont relatifs au projet de construction d’un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs touchés à l’époque par la pandémie.

Selon les enquêteurs, les fonds dédiés ont été décaissés et versés à l’adjudicataire du marché, la SGCI, alors que jusqu’à ce jour celui-ci n’a pas été exécuté. Un montant de 119 millions 870 mille F CFA aurait servi à l’acquisition du matériel nécessaire à l’exécution du projet et 73 millions, payés à l’avance, représentent le reliquat pour un service finalement non-rendu.

L’ancien Directeur de l’administration et de l’équipement (DAGE) du ministère des Mines et de la Géologie à l’époque des faits, Alassane Diallo, a reconnu devant les policiers de la DIC que les paiements ont été validés par la ministre et qu’ils ont été effectués en violation de l’orthodoxie budgétaire : reliquat versé avant exécution du marché et envoi des fonds pour l’achat du matériel, en Chine, par le biais d’un opérateur de transferts informel et non par ordre de virement international, plus conforme en la matière.

Libération informe que Alassane Diallo, qui a quitté le territoire national après son audition, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Pour sa part, le directeur général de la SGCI, entendu à son tour par les enquêteurs, a reconnu avoir encaissé les montants en question. Il a déclaré avoir acheté le matériel nécessaire à l’exécution du projet, procès-verbal de constat d’huissier à l’appui, mais reconnu avoir été payé pour un service qu’il n’a pas exécuté. Il a été placé sous contrôle judiciaire après paiement d’une caution, renseigne Libération.