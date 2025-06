Blanchiment de capitaux : La CENTIF dévoile un circuit financier trouble, impliquant Bitpesa, Espace Électro et Africa Trade Services

Espace Électro, spécialisée en équipements électroménagers, a transféré 1.093.230.000 FCfa à Bitpesa, puis 1.074.700.000 FCfa, dans une série de mouvements signalés comme « incohérents » par la CENTIF. Le compte d’Espace Électro affiche un chiffre d’affaires déclaré de 14.630.390.720 FCfa, mais sans corrélation claire avec les fonds transférés.



Bitpesa Sénégal SUARL, une plateforme censée faciliter les transferts financiers numériques, est dans le viseur, pour avoir enregistré 4 déclarations de soupçons relatives à des flux financiers non conformes à ses activités réelles. Elle aurait encaissé en tout, 6.152.283.789 FCfa, sans documentation suffisante.



Africa Trade Services SARL, qui opère entre le Mali et le Burkina Faso, est accusée d’avoir effectué 102 transactions suspectes, pour un montant total de 1.969.885.000 FC, éfagalement sans pièces justificatives.



Les trois sociétés ont été en lien avec Okapi Sénégal SUARL, déjà citée dans un précédent rapport, pour 450 dépôts suspects représentant 20,787 milliards FCfa.



La CENTIF a transmis ses conclusions au procureur, qui a engagé des poursuites pénales. La Commission d’instruction a d’ores et déjà convoqué plusieurs personnes et prépare les premiers mandats de dépôt dans cette affaire qui pourrait révéler un réseau tentaculaire de blanchiment à l’échelle sous-régionale.