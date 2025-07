Un fils de Cheikh Béthio rompt le silence sur son « maigre héritage » :

Serigne Saliou Ndiouroul Thioune, fils du défunt marabout Cheikh Béthio Thioune, réclame sa part d’héritage afin de pouvoir continuer à vivre dignement. Âgé de 43 ans, il a déclaré qu’il ne souhaite plus attendre les « réconciliations improbables de la grande famille de Cheikh Béthio Thioune», décédé il y a six ans.



« Notre père est mort voilà 6 ans, certains de ses enfants, dont moi, vivent des situations compliquées, il n'y a toujours pas eu de partage de l'héritage. Je donne un ultimatum, d’ici lundi prochain pour saisir la justice. Mon avocat se tient prêt. Et je contesterai tout ce qui n’a pas été fait légalement jusqu’aux transferts d’argent que le cheikh a effectués alors qu’il vivait ses derniers jours à Bordeaux. Je mets en garde aussi ceux qui sont en train de vouloir répercuter des parcelles à Malicounda, je les ai à l’œil », a lancé Serigne Ndiouroul Thioune.



Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, l’héritier du Cheikh dénonce le fait d’autres personnes bénéficiant des biens laissés par son père pendant que lui vie dans la précarité en se battant au quotidien pour la survie de sa famille.



« C'est difficile au quotidien pour moi. Je suis marié, j'ai des enfants, je n'ai pas de maison. Je loue alors que le cheikh a de nombreuses maisons inoccupées. Je me bats comme je peux pour faire vivre ma famille. Je trime au quotidien pour m’en sortir, je n’en peux plus d’entendre par ci et par là des gens, des talibés se targuer d’un bien que leur aurait offert le Cheikh. Puis qu’on en est arrivé là, je demande à ce que le partage de l’héritage soit fait une bonne fois. Je tiens à préciser que Cheikh Béthio Thioune n'a jamais refusé une demande verbale, mais lorsqu'il donnait réellement, il le faisait avec les papiers. Il savait qu'il avait beaucoup d'héritiers, il faisait attention », a-t-il fustigé.



À la question de savoir, s’il n’avait strictement rien perçu après la mort de Cheikh Béthio Thioune ?



L’héritier a répondu par l’affirmatif : « SI ». « Il a donné de son vivant un terrain ou un bien à tous ses enfants ». Mais selon lui, « là n'est pas le propos ». Indiquant qu’après la mort de leur père, il n'a reçu qu' « une voiture, deux parcelles à Touba et 4 millions FCFA ». « Tout cela m’a été donné sans qu’on ne sache à combien s’élève l’héritage. Je reste convaincu que le Cheikh était bien plus riche que cela ».



Sur le fait qu'il y'a beaucoup d’héritiers chose qui pourrait jouer sur le partage, pour lui, leur père a laissé beaucoup de biens assez pour tous : « nous sommes au nombre de 28 héritiers. Mais Cheikh Béthio a laissé beaucoup de terrains à Diass, Mbour Touba, Malicounda, Thiès, Saint-Louis, Louga, en Casamance… Il y en a encore bien d’autres que je ne connais pas », a-t-il fait savoir.



A savoir si les héritiers ne sont pas mis sur une table pour l’évaluation de la fortune de cheikh Béthio ? « Je ne parle pas pour les autres, mais pour moi. Je n’ai jamais été convoqué à ce genre de réunion. J’étais à l’étranger, c’est vrai, mais je n’ai jamais eu d’appel en ce sens. Apparemment, on ne connaît toujours pas l’état de la fortune de notre père. Le Cheikh de son vivant m’avait averti, il m’avait dit d’être prêt à me battre pour mon héritage. J’ai une femme et deux enfants en Italie, j’aspire à retourner auprès d’eux », a confié Serigne Ndiouroul Thioune.