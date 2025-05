La Cour suprême annule le décret de Macky Sall renouvelant la CENA

Ce jeudi 22 mai 2025, la Cour suprême du Sénégal a annulé le décret de l’ancien président Macky Sall renouvelant intégralement les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le recours, déposé par l’expert électoral Ndiaga Sylla et Me Abdoulaye Tine, président de parti et ancien candidat à la présidentielle, dénonçait une violation des principes de permanence et d’indépendance de la CENA. Les requérants ont argué que le décret contrevenait aux articles 4, 5 et 7 du Code électoral sénégalais, ainsi qu’à l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme du 28 septembre 2017, qui garantit l’indépendance des organes électoraux.