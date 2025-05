Participation au dialogue national : Macky Sall en discute via la société civile

Selon des informations reçues d’une source bien informée, la société civile dirigée par Pr Babacar Guèye, Moundiaye Cisse, Babacar Fall et compagnie ont pris langue, hier, avec la formation politique de l’ancien président de la République. L’objectif est de ramener l’APR à la table du Dialogue national convoqué le 28 mai prochain. Selon une source de l'APR, c’est le président Macky Sall lui-même qui a mandaté Pape Malick Ndour, Seydou Guèye, Abdou Mbow, Oumar Youm et Abdoulaye Badji, trésorier de l’APR pour recevoir la société civile.



Au cours des échanges, la délégation de l’APR a marqué sa surprise de n’avoir pas reçu de carton d’invitation, alors qu’elle est « la première force politique de l'opposition au regard du nombre de ses maires ». Un membre de la délégation de l’APR qui a requis l’anonymat a expliqué n’avoir pas reçu les termes de références et pire, « nous avons dénoncé le mode de désignation du facilitateur ». Il poursuit : « La pratique consiste à proposer au chef de l’Etat une liste de trois personnes pour opérer son choix ».



Mais le plus surprenant des griefs est que, selon la même source, l’APR récuse le facilitateur « un proche de PASTEF », insiste notre interlocuteur. Avant de quitter, les facilitateurs de la société civile, ont promis de saisir le Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour envoyer à l’APR et aux partis du FDR, dès aujourd’hui, leur carton d’invitation ainsi que les TDR.



Ces partis du FDR ont, en effet, déploré au cours de leur rencontre avec la société civile le fait que l’invitation ait été envoyée au FDR qui ne peut engager la responsabilité individuelle de chaque parti membre Il faut reconnaître que la formation politique de l’ancien président Macky Sall avait, en fait, bel et bien composté son billet pour le Dialogue national du 28 mai prochain. Mais le 9 mai dernier, les apéristes ont fait face à la presse pour décliner l’invitation du président Bassirou Diomaye Faye.



D'après le journal Point Actu, le parti du président Macky Sall qui a posé un pas en avant, puis cent autres en arrière en un laps de temps a surpris plus d’un. Tout est parti de la convocation du Pool judiciaire financier (PJF) d’Amadou Sall, fils de l’ancien chef de l’Etat. Tout était, en effet, bien ficelé, pour l’opinion et les membres de l’APR jusqu’à cette fameuse conférence de presse du 9 mai. Ce jour là, le porte-parole du parti, Seydou Guèye, est monté au créneau et la tempête de ses propos résonnent encore dans nombre de cervelles. « (…) C’est un simulacre de dialogue qui semble avoir pour seul objectif de justifier des règlements de comptes politiques », expliquait Seydou Guèye. Ce revirement n’est pas gratuit et il n’est non plus guère surprenant.



Le 21 avril dernier, l'expert des droits humains et fondateur d'Afrikajom Center, Alioune Tine, a reçu le responsable de l’APR Pape Malick Ndour. Les deux personnalités ont échangé autour de la gouvernance politique sur laquelle la Cour des comptes a dressé un rapport « explosif ». Alioune Tine écrit avoir réaffirmé son appel à une rencontre entre l’ancien président Macky Sall, son successeur Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ce qu’il n’écrit sur les réseaux sociaux c’est que Pape Malick Ndour a appelé, au téléphone, son mentor Macky Sall, puis il a passé l’appareil à Alioune Tine.



Au cours de leur entretien, le président Sall a avoué son intention de participer au Dialogue national. Il finit par se rétracter lorsque le PJF convoque son fils Amadou Sall pour une affaire présumée de blanchiment de capitaux. A présent que des discussions sont engagées avec la société civile, la question est de savoir s’il y aura un nouveau revirement de l’APR.