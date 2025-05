Dialogue du 28 mai : TAS et la République des Valeurs (RV) refusent la main tendue du Président

Au regard de l’appel au dialogue prévu le 28 mai prochain, Thierno Alassane Sall et la République des Valeurs/Réewum Ngor estiment que « les conditions d’un dialogue véritable ne sont pas réunies. Par conséquent, ils n’y participeront pas ». Selon TAS et ses camarades, « le processus annoncé pour le 28 mai 2025 ressemble davantage à une opération de communication politique, dont les conclusions semblent déjà écrites par le régime, qu’à une véritable concertation nationale ».



La République des Valeurs/Réewum Ngor rappelle que « le Président de la République, en tant que candidat, a signé le Pacte de bonne gouvernance démocratique issu des Assises nationales. Un pacte auquel plusieurs candidats à la présidentielle de 2024 avaient souscrit constitue un cadre légitime pour refonder nos institutions sur les principes de transparence, d’équité et de démocratie ».



En effet, soutient le parti RV, « le Pacte de bonne gouvernance démocratique, fondé sur les recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI), appelle à une justice indépendante, un renforcement du rôle de l’opposition, la fin de l’hyperprésidentialisme, des élections équitables et une gouvernance responsable ». Or, « les pratiques actuelles du pouvoir contredisent ces engagements : parjure du Président de la République, décisions opaques, atteintes aux libertés d’expression et de presse, magouilles à l’Assemblée nationale, contre-vérités flagrantes, menaces et injures du Premier ministre face aux voix discordantes, multiples reniements », ajoute TAS, qui précise que la République des Valeurs/Réewum Ngor reste disponible pour toute initiative sincère axée sur les véritables priorités nationales : économie, équité, éducation, santé, mise en œuvre du Pacte de bonne gouvernance démocratique. Mais elle refuse de cautionner un simulacre de dialogue.