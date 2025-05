Secteur extractif : 236,59 milliards FCfa de revenus générés au premier semestre 2024

Sur la base des données déclarées par les entités publiques et après travaux de conciliation, les revenus générés par le secteur extractif au Sénégal, au premier semestre 2024, s’élèvent à 236,59 milliards FCfa (soit 391,49 millions USD). Ce montant inclut les paiements à caractère social et environnemental, dont 225,49 milliards FCfa ont été affectés au budget de l’État.



Selon le rapport semestriel du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE), ce chiffre représente 64 % du total des revenus générés par le secteur extractif, sur l’ensemble de l’exercice 2023.



Performance du secteur minier



Pour le secteur minier, les revenus du premier semestre 2024 représentent 56,36 % de ceux générés en 2023. Les principaux flux enregistrés sont détaillés comme suit :



▶ Impôt sur les sociétés :



Sabodala Gold Operations (SGO) : 46 107 479 551 FCfa



Grande Côte Opérations (GCO) : 7 123 250 300 FCfa



Petowal Mining Company (PMC) SA : 3 261 215 482 FCfa



Société Minière de la Vallée du Fleuve Sénégal (SOMIVA) : 2 722 283 500 FCfa



Au total, les paiements au titre de l’impôt sur les sociétés pour le 1er semestre 2024, représentent 97 % des montants versés en 2023.



▶ Impôt sur le revenu des valeurs mobilières :



Petowal Mining Company (PMC) SA : 7 486 347 773 FCfa



Sabodala Gold Operations (SGO) : 3 222 713 445 FCfa



Le total des paiements dans cette catégorie s’élève à 10 715 971 072 FCfa, soit une forte hausse par rapport à 2023, où le montant total était de 924 546 967 FCfa.



▶ Amendes, pénalités et redressements douaniers :



Ces flux atteignent 8 142 093 749 FCfa au premier semestre 2024, contre 2 553 539 241 FCfa en 2023.



Revenus du secteur des hydrocarbures en hausse



Toujours selon le rapport, les revenus du secteur des hydrocarbures ont connu une progression notable de 15,14 milliards FCfa, passant de 30,65 milliards FCfa en 2023, à 45,79 milliards FCfa au premier semestre 2024. Cette hausse est principalement attribuée aux paiements exceptionnels de droits de douane effectués en 2024 par Woodside Energy Sénégal, pour un montant total de 24 749 614 559 FCfa, dont 3 milliards FCFA spécifiquement versés au titre de ces opérations.