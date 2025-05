FOOTBALL - Un excellent Ismaëla Sarr remporte la Coupe d’Angleterre avec Crystal Palace devant Manchester City

Lors de la finale tant attendue de la Coupe d’Angleterre, Crystal Palace a créé la surprise en s’imposant face à Manchester City, l’équipe de Pep Guardiola, sur le score de 1-0.



Dans un match intense et disputé, le Sénégalais Ismaëla Sarr a été l’un des artisans majeurs de ce succès, offrant une performance remarquable sur le terrain. L’unique but du match, inscrit par l’international anglais Eberechi Eze dès la 16e minute, a suffi à sceller la victoire des Eagles, qui remportent ainsi un trophée historique.



Avec cette victoire, Crystal Palace réalise un exploit mémorable, mettant fin à la domination de Manchester City dans les compétitions nationales. Une consécration qui marque un tournant dans la carrière d’Ismaëla Sarr et un moment fort pour les supporters du club londonien.