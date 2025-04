«Entre nous» : ce qu’il faut savoir sur le nouvel album de Wally Seck

Wally Seck, une figure incontournable de la musique sénégalaise, revient avec un nouvel album intitulé «Entre nous», sorti le 29 mars 2025. Composé de 11 titres, cet album, le huitième du fils de feu Thione Seck, marque une étape majeure dans sa carrière à l’aube de ses 40 ans, reflet de sa maturité et de sa liberté artistique. Il offre une fusion entre le Mbalax traditionnel et des sonorités modernes comme l’Afrobeat, dévoilant un nouveau chapitre de son parcours musical, décrit L’Observateur.

«Entre nous» se présente comme une exploration audacieuse de genres musicaux variés, tout en offrant un aperçu intime de la vie de l’artiste.

«La différence de 'Entre nous' et des autres albums, c’est qu’ici, il y’a une forme de libération créative. J’ai ratissé large. J’ai fait une exploration de ce que je ressens et de ce que j’ai vécu ces dernières années. Pour moi, c’est un voyage avec des compositions et des sonorités différentes», explique le Prince des «Faramareen», repris par L’Observateur.

Ce projet témoigne donc de sa grande évolution avec des chansons qui vont des ballades mélancoliques aux rythmes plus dynamiques. Le titre phare « Célibataire » a déjà capté l’attention des fans, accompagné d’un clip visuellement distinctif. D'autres morceaux comme «Je t'aime», «Ballago», ou l’éponyme «Entre nous» plongent l’auditeur dans des ambiances variées.

L’album se distingue également par une approche plus personnelle, une forme de libération créative où Wally Seck partage ses expériences et ses émotions des dernières années.