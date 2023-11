Touba : Du nouveau dans l’affaire du Baye Fall tué par balle…

Du nouveau dans l’affaire du Baye Fall tué par balle à Touba. Quatre autres individus ont été blessés dans cette affaire, l’un par balle, les autres par armes blanches. Le drame a eu lieu la nuit du mardi au mercredi 08 novembre au quartier Firdawsi. Dans une opération de veille au respect de la sacralité de la ville sainte, l’un des Baye Fall a infiltré le réseau des vendeurs de cigarettes et de chanvre indien, avant d’informer la troupe de Baye Fall, qui opérait dans les environs. Sentant l’étau se resserrer, l’un des jeunes a dégainé son arme, puis abattu froidement le Baye Fall, M. Niang, âgé de 35 ans. Dans la foulé, un autre Baye Fall blessé par balle et les trois autres du côté des supposés dealers (des peulhs selon Rfm), blessés par arme blanche, ont été évacués à l’hopital Matlabul Fawzyni. Informées, les forces de défense et de sécurité sont intervenus pour rétablir l’ordre à coup de grenades lacrymogènes, avant de procéder à plusieurs arrestations. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider ce drame qui défraie la chronique