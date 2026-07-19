Tivaouane : PASTEF dénonce une « commande politique » après un différend sur un lieu de rassemblement

La section communale de PASTEF à Tivaouane accuse le préfet du département de vouloir empêcher le lancement de ses opérations de vente de cartes. Le parti affirme qu'il maintiendra son activité en l'absence d'une notification écrite et envisage un recours en justice si une interdiction officielle est prononcée.