En détention à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss suite à son arrestation dans une affaire d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH, l’animateur Pape Cheikh Diallo a tenu à saluer le soutien indéfectible et la loyauté de la chanteuse Viviane.



Lors d’une visite de la jet-setteuse Awa Baldé, l'animateur s'est confié avec beaucoup d'émotion sur le rôle crucial que joue l'artiste dans son quotidien et auprès de ses proches depuis le début de ses ennuis judiciaires.



​Très ému, il a déclaré : « Awa, je ne vois que Viviane. Depuis mon arrestation en février, c'est elle qui m'apporte tous mes repas : le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. En plus, elle prend soin de mes parents et de mes enfants. »



Un témoignage qui a profondément touché Awa Baldé. Elle a d'ailleurs salué le dévouement de Viviane, affirmant qu'elle compte lui rendre visite afin de la remercier pour son soutien indéfectible envers Pape Cheikh Diallo et sa famille.

