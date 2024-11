Thiès : une jeune femme meurt après une overdose lors d'une soirée de Kéba Seck, huit personnes arrêtées

Une jeune femme nommée O. Daff est décédée à l'hôpital après avoir été évacuée suite à une crise survenue lors d'une soirée de Kéba Seck à Thiès. Elle aurait succombé à une overdose de la drogue appelée «volet». Selon L'Observateur, huit (8) personnes, dont un musicien bien connu de Thiès, ont été arrêtés par la police et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête. O. Daff, secouriste de 25 ans à la Croix-Rouge de Thiès, résidant au quartier Mbour 2, avait assisté à la soirée de Kéba Seck. En pleine soirée dansante, elle a succombé à une crise et s'est effondrée dans la foule. La jeune femme est décédée sur le coup. Selon l'Observateur, après sa chute, ses amis ont tenté de la sauver, mais en vain. Dépassés par la situation, ils l'ont extraite de la soirée et l'ont transportée dans un appartement qui appartiendrait au musicien thiessois Sidy Kâ. Dans ce logement, notre source nous renseigne que ses amis auraient tout fait pour la réanimer, mais sans succès. C'est ensuite qu'ils se sont précipités à l'acheminer à l'hôpital Dixième. Arrivés dans cette structure de santé, le médecin les a automatiquement orientés vers l'hôpital régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Là-bas, les résultats de l'examen du médecin ont conclu qu'O. Daff était déjà morte bien avant même son acheminement à l'hôpital. La dépouille de la victime sera ainsi déposée à la morgue dudit hôpital, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias. Ses amis, qui l'ont conduite à l'hôpital, ont été ensuite arrêtés par la police ainsi que d'autres individus qui seraient impliqués dans cette affaire. Les 8 mis en cause sont tous placés en garde à vue au Commissariat central de Thiès pour les besoins d'une enquête.