The Best FIFA : Détails des votes pour Sadio Mané, Koulibaly classe l’attaquant sénégalais 1er !

On connaît les détails des votes pour le trophée FIFA The Best 2022. Notamment celui de Sadio Mané dont la majorité des votants africains l’ont mis à la 1ere place dont Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais a voté pour Sadio Mané à la première place. Le capitaine des Lions de la Téranga a mis le vainqueur de la coupe d’Afrique 2022 et le finaliste de la Ligue des champions 2022 devant le français Kylian Mbappé et Lionel Messi, vainqueur du trophée. D’autres joueurs africains ont aussi voté pour Sadio Mané à la première place. Il s’agit de l’attaquant de l’équipe nationale des Comores El Fardou Ben Mohamed, du Béninois Stéphane Sessegnon, du Malien Hamari Traoré et du Kényan Michael Olunga Oguda et du Nigérien Youssouf Oumarou.