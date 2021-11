Teungueth FC/Diambars : « Le match nul est un bon point pour nous » (Bruno Rohart, coach/Diambars)

C’était le match le plus attendu de la deuxième journée du championnat professionnel de football sénégalais, la ligue 1. Le champion en titre, Teungueth FC, accueillait son dauphin de la saison dernière, les académiciens de Diambars au Stade Ngalandou Diouf.





Cette affiche de la deuxième journée, contre toute attente, s’est soldée par un match nul et vierge (0 – 0). Leaders du championnat avec ses trois points au compteur, avant le coup d’envoi de la rencontre, les hommes de Bruno Rohart ont fait face à une équipe de Youssouf Dabo bien ambitieuse. Un résultat d’ailleurs positif pour le sélectionneur de Diambars. « Il est très positif puisque venir faire match nul sans prendre de but à Teungueth, c’est toujours un bon résultat. « Il est très positif puisque venir faire match nul sans prendre de but à Teungueth, c’est toujours un bon résultat. Le match nul est un bon point pour nous, en plus, on enchaîne un deuxième match sans prendre de but même si on a subi quelques occasions notamment en deuxième mi-temps. En tout cas, je suis satisfait au niveau comptable », a soutenu Bruno Rohart en conférence de presse d’après-match.





Néanmoins, le seul point noir de la rencontre pour le coach des visiteurs, est que ses protégés même s’ils ont répondu présent dans les impacts et les duels, la qualité de jeu produit par ces derniers n’ont pas séduit le français. « Je ne suis pas spécialement satisfait du contenu. On a un peu joué par séquence, un peu plus en deuxième mi-temps », s’est plaint B. Rohart.