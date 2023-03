«Tentative d’assassinat de Sonko» : les doutes de Jeune Afrique

Dans un long article paru sur son site, le magazine panafricain signale «qu’aucun élément tangible» prouve la théorie selon laquelle le président de Pastef serait la cible d’un complot visant à lui ôter la vie. «Depuis que les FDS (Forces de se?curite?) m’ont de?pose? chez moi, je suis sujet a? de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas-ventre et j’e?prouve des difficulte?s respiratoires. Nous avons appele? la Suma Assistance mais depuis plus d’une heure, la police a bloque? leur ambulance au rond-point (de la Cité Keur Gorgui) et leur refuse l’acce?s a? mon domicile. Macky Sall se livre ouvertement a? une e?nie?me tentative d’assassinat sur ma personne.» En publiant cette alerte sur sa page Facebook, jeudi 16 mars dans la soirée, Ousmane Sonko validait ainsi la théorie d’un complot destiné à lui ôter la vie. Cette thèse est défendue par ses partisans, sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes plus formelles. Même quelques heures avant la sortie de leur leader sur Facebook et la chaîne Jotna TV, lundi dernier, peu après 23 heures, pour dire qu’il se «porte beaucoup mieux», les Patriotes continuaient d’entretenir la suspicion. «Seule une e?vacuation urgente a? l’e?tranger, assuraient encore ses proches quelques heures plus to?t, aurait e?te? de nature a? pre?venir l’irre?parable», écrit Jeune Afrique sur son site dans un long article consacré à l’affaire. «La journée houleuse» Le 16 mars, dans la matinée, Ousmane Sonko se rend au tribunal pour son procès contre Mame Mbaye Niang, qui le poursuit notamment pour diffamation. À la hauteur de Mermoz, le convoi du leader des Patriotes est stoppé par les forces de l’ordre. Ces dernières lui demandent de passer par la Corniche-Ouest alors qu’il compte passer par l’avenue Cheikh Anta Diop. JA revient sur la suite des événéments : «Des grenades lacrymoge?nes sont lance?es vers les supporters du PROS («Pre?sident Ousmane Sonko»), qui est lui-me?me emmene? manu militari dans un ve?hicule blinde?, en compagnie de l’un de ses avocats, Me Cire? Cle?dor Ly. C’est a? ce moment, selon son entourage, que l’opposant aurait e?te? copieusement asperge? d’un gaz incapacitant dont les effets n’auraient pas tarde? a? se faire sentir.» Arrivés au tribunal, le président de Pastef et son avocat se plaignent de maux de tête et de vertiges. L’audience est suspendue avant d’être renvoyée au 30 mars. Ousmane Sonko et Me Ciré Clédor Ly sont pris en charge par des médecins appelés à la rescousse. L’opposant rentrera chez lui alors que des heurts sporadiques entre manifestants et forces de l’ordre, sont notés dans Dakar. «Spéculations» Dans la soirée, le maire de Ziguinchor attise le feu avec son message où il se plaint de «terribles vertiges». «S’ensuit alors une premie?re pe?riode de confusion apre?s que l’inte?resse? a finalement pu rejoindre la clinique (Suma Assistance) pour y e?tre pris en charge», rappelle le magazine panafricain. JA ajoute : «Secret me?dical oblige, nul dans son entourage ne peut en effet s’avancer sur son e?tat ni sur l’origine de ses maux. A? l’exte?rieur, les spe?culations vont bon train. D’autant que le 17 mars dans la soire?e, l’avocat Cire? Cle?dor Ly, lui aussi victime la veille d’une aspersion de gaz l’ayant rendu fe?brile au tribunal, prend l’avion pour Paris.» En conférence de presse, samedi 18 mars, le secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye, affirme que «l’état de santé du président Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant». Il pointe «un régime tyrannique qui entend marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir» et assure que son parti était en train de se mobiliser pour l’évacuation à l’étranger de Ousmane Sonko. Dans la foulée, il annonce une plainte pour «tentative d’assassinat sur fond d’empoisonnement». Depuis 2021, les Patriotes entretiennent cette théorie. Le 3 novembre dernier, le même Bassirou Diomaye Faye écrivait sur Facebook : «Nous sommes aussi au courant du projet d’empoisonnement du PROS avec l’aide de services secrets exte?rieurs de deux pays.» Contacté par JA, le secrétaire général de Pastef a martelé ses accusations : «Depuis un a? deux ans, on nous alerte sur des menaces d’empoisonnement visant le pre?sident Ousmane Sonko. «Pure comédie» Le journal rapporte que «du côté de la mouvance présidentielle, on se contente de rire sous cape, en privé, face à ce qui est perçu comme un stratagème voué à l’échec du turbulant opposant». Une source de JA basée au Palais s’en amuse : «Cette affaire rele?ve de la pure come?die, avec une division du travail entre Pastef et plusieurs protagonistes de la socie?te? civile, s’amuse une source a? la pre?sidence se?ne?galaise. On a d’abord eu droit au journaliste Pape Ale? Niang exigeant sur son site Dakar Matin l’e?vacuation sanitaire d’Ousmane Sonko. Puis c’est Alioune Tine, du think tank Afrikajom Center, qui est monte? au front. Nous sommes au Se?ne?gal, on n’e?limine pas physiquement les opposants, pas plus qu’on ne les traque a? l’e?tranger.» Le magazine panafricain acquiesce : «Aucun e?le?ment me?dical tangible ne corrobore, jusqu’ici» la théorie de la tentative d’assassinat contre Ousmane Sonko. «Des pre?le?vements ont d’ores et de?ja? e?te? effectue?s et d’autres doivent encore l’e?tre», souffle de son côté Bassirou Diomaye Faye, comme pour répliquer. Ajoutant, selon JA, «que lorsqu’il a pu rendre visite au pre?sident de Pastef, a? la clinique, celui-ci semblait tenir des propos parfois ‘incohe?rents’». Le magazine basé à Paris de conclure : «Pour l’heure, ni sa famille ni le me?decin traitant d’Ousmane Sonko n’ont fait la moindre de?claration de nature a? valider la the?se d’un gaz le?tal, et aucun re?sultat d’analyse n’a e?te? divulgue?.» En tout cas, Ousmane Sonko, lui, a balayé toute idée d’une évactuation sanitaire à l’étranger. Il a martelé lundi dernier que «le combat se passe ici». Au Sénégal.