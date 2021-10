Taxawu Senegal Médina: Bamba Fall récusé comme point focal de Yewwi Askan Wi

En effet, M. FALL est le reflet parfait des contres valeurs que nous combattons, sa turpitude et versatilité sont en déphasage avec la charte de la coalition où la compromission et l'opportunisme sont bannis et où la loyauté les principes et valeurs sont essentielles, "Chers leaders de la coalition le Président, nous vous mettons devant vos responsabilités et vous informons par la même occasion nous accepterons pas de collaborer avec « un électron libre » qui œuvre pour l’anéantissement des forces de l’opposition dans la commune de la Medina. Sa consigne de vote lors des dernières élections en est la parfaite illustration et malgré cet acte de sabotage l’opposition réuni s’en est sorti avec un chiffre honorable de 16224 voix", poursuit le document.

Lequel poursuit: "Il ne s’est pas arrêter à ça, sa sale besogne a continué jusqu’aux licenciements de tous souteneurs de Khalifa durant son procès en 2018 . Enfin, n’oublions pas que dans un passé récent Mr FALL avait déclaré son retour au PS allant même jusqu’à participer à une réunion de leur bureau politique ce qui est contraire à la charte de notre coalition YEWWI ASKAN WI qui exclut toute forme d’alliance avec Benno bok yaakar et ses composantes.

Sénégalaises et sénégalaises, pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous ne pouvons absolument plus collaborer avec Bamba FALL, et nous récusons fortement sa nomination comme Point Focal de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de la Medina.

"Médinoises et Médinois, Votre « libération » doit impérativement se faire par une équipe pour qui les convictions ont encore une signification. N’acceptez-pas le « parachutages » d’un politicien égaré et en quête de « terrier ».