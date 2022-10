Surprise, Boubacar Kamara pourrait finalement disputer la coupe du monde

Annoncé comme forfait par son club dès le mois de septembre, Boubacar Kamara pourrait finalement prétendre à une place en équipe de France lors du Mondial 2022 au Qatar. Le milieu d'Aston Villa a repris la course et aimerait jouer début novembre en Premier League, à quelques jours de la liste de Didier Deschamps. Sa blessure a évolué positivement, et son ligament est aujourd'hui intact.