Suppression CESE et HCCT : « C’est au moins 15,3 milliards FCFA de crédits à réaffecter aux dépenses sociales », selon Ayib Daffé

Le président du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi se réjouit déjà de la décision du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye de supprimer le CESE et le HCCT. Selon Ayib Daffé, c’est au moins 15,3 milliards FCFA de crédits à réaffecter aux dépenses sociales. « Avec la suppression du HCCT et du CESE, insitutions inutiles et coûteuses c’est au moins 15,3 milliards FCFA de crédits à réaffecter aux dépenses sociales« , a-t-il notamment écrit sur X.