Succession de Tanor : « Il sera difficile pour Serigne Mbaye Thiam »

La guerre de succession du défunt Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng a été lancée. « Je me lance » Telle était la brève déclaration de Serigne Mbaye Thiam qui faisait son meeting à Keur Madiabel, début octobre. Mais selon le journaliste et analyste politique, « il sera difficile pour le secrétaire national aux élections de postuler ». « La situation dans laquelle le PS se trouve, il n y a qu’un congrès qui pourrait un peu rabattre les cartes entre les figures qui pourraient diriger le parti. Il y a le scenario, Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye, Alioune Ndoye. Il faudra voir entre les gens qui travaillent à l’intérieur du parti et qui ont eu base politique et d’autre qui n’en ont pas », a d’emblée confié à PressAfrik, Momar Dieng. Poursuivant, il ajoute : « Je ne connais de base parlementaire de Serigne Mbaye Thiam. Il sera difficile pour lui de postuler à la direction du Parti socialiste surtout lors d’un congrès. Maintenant les vieux dinosaures qui ont grandi dans le parti et qui ont eu la chance de se construire une base, je pense que ce sont ceux-là qui pourraient postuler. Comme Aminata Mbengue Ndiaye, Alioune Ndoye, Abdoulaye Wilane ect… » Dans la course pour la succession de Tanor, M. Dieng a évoqué la différence entre l’actuelle SG par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye et le principal prétendant. « Ce qui différencie Aminata Mbengue Ndiaye de Serigne Mbaye Thiam, c’est une femme qui a su se construire des fidélités, outre son histoire avec le PS ».