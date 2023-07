Succession de Macky : le candidat de BBY connu avant vendredi

Macky Sall, qui a renoncé à la Présidentielle de 2024, va donc devoir choisir dans son camp (BBY) le meilleur profil pour pouvoir lui succéder à la tête du pays. C’est dans ce cadre que la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar a été reçue hier en audience au Palais de la République. Selon ‘’SourceA’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, le choix du candidat BBY à la Présidentielle sera connu, d’ici à la fin de la semaine plus précisément avant vendredi. Macky Sall ne choisira pas le candidat de BBY seul, c’est un choix qui se fera sous le contrôle des grandes personnalités de la coalition présidentielle. Le candidat de BBY sera choisi sur des critères qui sont le consensus et la compétence de propulser le pays vers l’émergence, renseigne Abdoul Azoz Diop, porte-parole de Farba Ngom, repris par SourceA. Amadou Bâ, Andoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye sont pressentis pour succéder à Macky Sall. Abdoul Aziz Diop, ministre conseiller et Abdoulaye Diouf Sarr, ont déjà déclaré leurs candidatures. L’actuel patron du FONSIS, l’un des prétendants à la candidature de Benno Bokk Yaakaar (BBY), dresse le profil de celui ou celle qui doit briguer le mandat présidentiel au nom du parti politique de Macky Sall. ‘’Le meilleur candidat de l’APR doit être un capitaine d’équipe capable d’impulser et d’animer une dynamique gagnante’’, a dit Diouf Sarr.