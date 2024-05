Soutenance des Mémoires, BAC, BFEM… : Les dates officielles pour la session 2024 au Sénégal

La session 2024 dans le domaine de l’éducation au Sénégal s’annonce chargée avec une série d’événements clés pour les étudiants à différents niveaux académiques. Voici un aperçu des dates importantes à retenir : 13 mai 2024 – Début des Soutenances des Mémoires de Projets pour la Série STEG 15 mai 2024 – Début des Épreuves Facultatives du Baccalauréat Général 25 et 26 juin 2024 – Examen du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) et Entrée en 6e 28 mai 2024 – Début des Épreuves du Baccalauréat en Éducation Physique et Sportive (EPS) 20 juin 2024 – Début des Épreuves du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) en Éducation Physique et Sportive 2 juillet 2024 – Début des Épreuves Écrites du Baccalauréat Général 18 juillet 2024 – Début des Épreuves Écrites du BFEM 1er octobre 2024 – Début de la Session de Remplacement du Baccalauréat Général 8 et 9 octobre 2024 – Début de la Session de Remplacement du CFEE et Entrée en 6e 10 octobre 2024 – Début de la Session de Remplacement des Épreuves Écrites du BFEM