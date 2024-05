Sonko à Mélenchon sur la polygamie : «On ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec nos deux dames»

L’opposant français, Jean Luc Mélenchon, contrarié, après avoir réaffirmé son opposition à la polygamie, tente de l’Ucad de calmer les étudiants : «On peut dialoguer et ne pas être d’accord. Mon désaccord sur cette question est radical et il faudra vivre avec.» Mais Sonko revient pour conclure. Ou pour la répartie : «Nous n’avons pas la prétention d’interférer sur votre liberté de légiférer pour ou contre un phénomène. Là où le bât blesse, c’est que dans le sens inverse, on veuille nous refuser ce droit. C’est ça l’intolérance, c’est ça que nous n’accepterons plus. Nous vous concédons votre désaccord sur la polygamie. Ce qui ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec nos deux dames.»