Situation de Sadio Mané : le sage conseil de Ferdinand Coly à Aliou Cissé

Ferdinand Coly a constaté comme beaucoup que Sadio Mané n’est pas dans son assiette au Bayern Munich. L’ancien défenseur des Lions a aussi remarqué que cela s’est senti dans ses dernières sorties en sélection contre la Bolivie (2-0) et l’Iran (1-1). Même s’il a marqué lors du premier match (pénalty) et pris beaucoup d'initiatives, l’ancien attaquant de Liverpool a beaucoup cafouillé durant ces deux rencontres. Face à cette situation, Ferdinand Coly prie que Sadio Mané retrouve son meilleur niveau avant le Mondial. Sinon, prédit-il, le Sénégal risque de se retrouver dans des difficultés. C’est pourquoi, il conseille à Aliou Cissé de miser sur son collectif plutôt que de bâtir le jeu de son équipe uniquement autour du double Ballon d’Or africain. «Sadio Mané à son meilleur niveau va se sentir dans la participation du Sénégal à la Coupe du monde. Sadio Mané en demi-teinte, c’est forcément le Sénégal en demi-teinte, fait remarquer l’ancien capitaine des Lions dans un entretien paru ce jeudi dans Source A. Donc, il faut espérer qu’il se signale, sinon ça pourrait être difficile, d’où l’importance de jouer en équipe et ne pas se focaliser sur un seul joueur pour régler les problèmes.» Ferdinand Coly croise les doigts : «Sadio Mané, il faut lui souhaiter un bon retour dans son club, mais doucement, sûrement, retrouver la confiance avec des buts. Des fois, on le sens un peu perdu, ses coéquipiers ne le trouvent pas. Il doit faire sa place, s’imposer, marquer son territoire parce qu’il a été engagé pour ça.»