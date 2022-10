Situation Poste: Thierno Alassane Sall exprime son inquiétude

Pour avoir été un ancien directeur de l’Artp, Thierno Alassane Sall est très sensible à la situation que traverse la Poste. Dans un tweet, l’ingénieur en télécommunications et en aviation civile, a soutenu avoir reçu, vendredi 30 septembre, une délégation du Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications. Le député de AAR Sénégal se désole de « la situation de quasi-faillite de la Poste, naguère une fierté nationale ». Une occasion pour lui de demander à l’Etat du Sénégal de « sauver » cette société nationale.