Seydi Gassama juge injustifié l’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Rappeur

Le directeur exécutif d’Amnesty international Sénégal a dénoncé, mardi, l’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Rappeur. « Le Sénégal doit se conformer à ses obligations internationales et mettre fin aux peines de prison pour les délits portant atteinte à l’honorabilité des personnes et la diffusion de fausses nouvelles. L’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Rappeur est injustifié« , a écrit Seydi Gassama. Le défenseur des droit de l’homme invite les magistrats sénégalais à rompre avec cette pratique qui avait permis au régime de Macky Sall d’emprisonner des centaines d’opposants et d’activistes.