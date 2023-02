Séville : Sampaoli donne les raisons du retrait Pape Gueye de la liste de la Ligue Europa

Sampaoli connaît les problèmes qu’il a au milieu de terrain, où il ne pourra pas compter sur Pape Gueye en Europa League ce jeudi soir contre PSV Eindhoven. Présent en conférence de presse, hier mercredi, l’entraîneur argentin a donné les raisons du retrait de Pape Gueye de la liste européenne. « Pape n’est pas là car il est arrivé dernier. On ne connaît pas la réalité de leur arrivée, ils ont tous tendance à arriver de façon discontinue, donc la liste était quasiment par ordre d’arrivée, non par nécessité. Parce que nous ne connaissions pas l’adaptation de Pape au football espagnol, Ocampos était déjà là et nous avons besoin de quatre Espagnols. C’était notre réalité avec laquelle il s’est installé », a-t-il expliqué.