Ses 36.136 signatures invalidées, Fippu dénonce un «fichier miné et manipulé»

La liste des recalés s’allonge. Après Adjibou Soumaré et Pape Diop, le candidat de la coalition '’Fippu'’, Boubacar Kamara, fait désormais partie du lot des candidats dont le dossier de parrainages a été invalidé. En effet, d’après des informations obtenues auprès de ses services, sur 59.493 signatures présentées, seules 23.357 ont été validées par le Conseil constitutionnel et les 36.136 sont rejetées, dont 10.559 doublons et 25.577 signatures d’électeurs non-inscrits sur les listes électorales.



Joint au téléphone par ‘’Seneweb’’, le directeur de campagne du candidat déclaré Boubacar Kamara, qui estime que sa coalition avait déjà pris les devants, accuse le régime en place. « On savait que cela pouvait nous arriver, c’est pourquoi on avait gardé par-devers nous plus de 51 mille parrainages qu’on va déposer plus tard. Mais on a pu constater par nos méthodes de calcul et d’investigation que le Conseil constitutionnel dispose d’un fichier qui ne correspond pas à la réalité de l’électorat», déclare Ibrahima Sylla.







« Bataille juridique et politique »



«Il y a des gens parmi nous, qu’on connaît très bien, et dont on a déplacé les lieux de vote. On a des preuves réfutables et on va sortir la liste avec les noms et les numéros, le moment venu », promet l’enseignant-chercheur en science politique qui en déduit que le Conseil constitutionnel semble avoir été berné. «On ne peut pas établir un fichier sans disposer de la carte électorale. C’est la première anomalie. Tout ça, c’est un jeu pour écarter des candidats. Pour les doublons, il n’y a aucune base qui peut justifier cela », ajoute M. Sylla parlant de « fichier miné et manipulé».



A en croire toujours notre interlocuteur, la coalition ‘’Fippu’’ n’attend que la notification écrite qui devrait être délivrée le 3 janvier prochain pour engager le front. «On va engager la bataille juridique et la bataille politique parce qu’il faut que l’opinion soit informée », menace le directeur de campagne du candidat Boubacar Kamara.