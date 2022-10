Serigne Moustapha Sy à Macky Sall : « Je ne suis pas indiscipliné… »

Le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy a encore interpellé le président Macky Sall qu’il accuse d’avoir orchestré un vaste complot contre lui et des responsables de l’opposition.« Ils font tout leur possible pour nous barrer la route ou nous éliminer de la course. Ils peuvent déchanter car leurs plans n’aboutissent jamais« , a déclaré Serigne Moustapha Sy. Alerte Il ajoute : “Lors de sa dernière visite à Tivaouane, Macky Sall a fait exprès d’éviter de passer par la route qui mène devant chez moi pour se rendre Chez le khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Il avait peur d’être hué. Il peut être rassuré. Je ne suis pas indiscipliné et je ne suis pas du genre à recommander une chose pareille.”