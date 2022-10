Sénégal – Me Augustin Senghor : « Faire de l’équipe U23 la génération après Coupe du Monde 2022 »

Me Augustin Senghor booste les Lions U23 du Sénégal qui vont affronter, demain samedi, le Burkina Faso pour le compte de l’acte 2 des éliminatoires pour la CAN de cette catégorie. En visite au centre Jules François Bocandé de Guéréo, le président de la Fédération sénégalaise de Football a rappelé les attentes qui sont portées par le peuple sénégalais aussi par les dirigeants du football autour de cette génération et de leur dire la nécessité de chercher coûte que coûte cette qualification. « Je pense dans l’histoire du Sénégal de football jamais nous n’avons atteint une performance aussi importante où toutes les équipes sont en train de briller mais jamais à mon sens nous n’avons eu l’opportunité de retrouver un niveau de cette génération charnière que constitue l’équipe U23, autant de talents autant de vécus aussi. Comme je le disais tantôt nous avons au moins une vingtaine de joueurs qui ont connu les catégories jeunes en U17 et u20 avant de venir fréquenter l’équipe u23. Mais aussi nous avons eu la chance d’avoir des joueurs binationaux qui sont venus pour renforcer cette équipe-là et je pense qu’aujourd’hui nous tenons en cette génération exceptionnelle qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction mais cela passe par une qualification à la CAN U23 qui se déroulera au Maroc mais surtout par une qualification aux Jo Paris 2024 », a-t-il confié dans les colonnes de Wiwsport exploité par Senego. Le patron du Football veut faire de faire l’équipe U23 une génération après coupe du monde 2022. « Nous souhaitons accompagner cette génération avec le coach Demba Mbaye et l’ensemble de la direction technique pour en faire la génération après coupe du monde 2022. Je pense que nous avons eu un cycle important avec cette génération qui nous a valu le premier titre continental sénégalais et deux Coupe du Monde d’affilée. Nous savons que la performance se bâtit sur les résultats occasionnels mais l’excellence bâtie sur les résultats durables. Notre objectif est de construire quelque chose de durable qui permet au Sénégal de perpétuer cette mainmise sur le football africain depuis 4 ans, non seulement avec l’équipe A mais aussi avec toutes les autres équipes », a-t-il indiqué.