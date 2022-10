Sénégal – Foot : Augustin Senghor fait saisir plus de 34 mille maillots contrefaits de l’équipe nationale

Plus de 34 mille maillots contrefaits de l’équipe nationale ont été saisis. L’information est du président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) qui avoir dit saisi l’autorité de Douane et de la police du Sénégal pour attirer l’attention sur l’invasion massive et illicite de conteneurs d’équipements qui sont vendus. « Ce qui nuit non seulement aux intérêts de la FSF mais aussi à notre partenaire Puma. Nous avons été heureux d’apprendre qu’un lot d’environ de 34 mille maillots contrefaits a été saisi », a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploitée par Senego. Me Senghor est d’avis que les intérêts de la FSF doivent être préservés. « Il est important que les intérêts de la FSF soit préservés et surtout de l’économie du Sénégal », a-t-il ajouté. Regardez!