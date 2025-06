Sénégal - Fiscalité : Les propriétaires pourraient perdre au moins 30% de leurs revenus locatifs

a Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a lancé une plateforme en ligne dédiée aux déclarations de revenus locatifs. Cet outil permet aux usagers de calculer le montant imposable.



D'après les révélations de la revue "ConfidentielDakar", plusieurs déclarations effectuées par des propriétaires sur cette plateforme font ressortir une imposition d'environ 30% des revenus générés par la location de leurs biens. Le site calcule automatiquement le montant imposable minimum et indique les sommes à régler.



Il est crucial de noter que cette somme est distincte de la taxe sur le foncier bâti. Si ces deux prélèvements fiscaux sont appliqués, un propriétaire pourrait voir jusqu'à 37% de ses revenus locatifs disparaître, sachant que la taxe sur le foncier bâti représente généralement entre 5% et 7% du revenu.