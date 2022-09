Sénégal-Bolivie (2-0) à Orléans: ‘’La fédé a raté l’occasion de fêter le sacre des Lions avec la diaspora’’ (Otra-Africa)

La rencontre amicale entre le Sénégal et la Bolivie, hier, à Orléans, qui s’est soldée par la victoire des Lions sur la marque de 2-0, devrait être des moments pour fêter le sacre à la Can 2021 des poulains d’Aliou Cissé avec les supporter de la diaspora. C’est du moins l’avis de Souleymane Diallo président de l’Ong Otra-Africa, qui s’active pour le bien être des sénégalais de l’extérieur.

Pour Souleymane Diallo, cette rencontre devait être une occasion de rendre hommage aux Sénégalais de la diaspora. ‘’Les Sénégalais de la Diaspora ont montré leur amour et leur soutien aux Lions lors de cette rencontre contre la Bolivie qui s’est jouée à guichet fermé. Mais ce qui est à déplorer c’est l’absence du trophée de la Can remporté par les Lions au Cameroun. Cette rencontre était l’occasion de communier avec la diaspora le sacre de l’équipe nationale dans le cadre du Trophy tour qui a fait les 14 régions du Sénégal. Mais la fédération n’a pas pensé à ça. Elle a raté l’occasion de fêter le sacre des Lions avec la diaspora’’, regrette-t-il.