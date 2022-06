Sénégal-Bénin : trois questions autour de Sadio Mané

L’objectif est simple pour les hommes de Aliou Cissé : remporter les trois points en jeu à domicile et réussir leur départ dans la course. Ça, c’est au plan comptable.

Question prestige : ils ont une réputation à préserver avec leur titre de champions d’Afrique et de nation qualifiée pour le Mondial 2022. Aliou Cissé l’a rappelé hier, vendredi, en conférence de presse d’avant-match.

Pour atteindre son but, le Sénégal peut compter sur Sadio Mané. L’attaquant de Liverpool s’avance vers sa 87e sélection. Et dans cette perspective, trois questions se posent à son sujet.

1. Le faire jouer ou le reposer ?

Sadio Mané compte plus de soixante matches dans les jambes cette saison, club et sélection confondus. Il est allé jusqu’au bout des compétitions dans lesquelles il était engagé, quel que soit le maillot sur ses épaules. Il a disputé quatre finales et en a remportées trois (CAN, FA Cup et League Cup). Le finaliste malheureux de la Ligue des champions a pris avec les Lions le ticket pour le Mondial 2022. Il s’est en plus battu avec Manchester City, pour le titre de champion d’Angleterre, jusqu’à la dernière journée et le sacre des Citizens.