Sénégal : Accès universel à l’électricité prévu pour 2025, selon le Directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies

Le Sénégal s'est engagé à atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2050. Cependant, compte tenu des progrès réalisés dans la production d'électricité, le pays pourrait atteindre cet objectif dès 2025, a déclaré Issa Dione, Directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, cité par l'Agence de Presse Africaine (APA). Le lancement du processus d’élaboration de la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie (LPDSE) pour la période 2024-2028 a également été annoncé. M. Dione a souligné que l’autre objectif est d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 30% à 40%. La LPDSE en vigueur, signée en octobre 2019, a permis de définir les orientations du secteur jusqu’en 2023, en collaboration avec tous les acteurs, y compris la société civile et le secteur privé. Ces orientations comprennent l’accès universel et durable à l’électricité à moindre coût, la sécurisation de l’approvisionnement en hydrocarbures et la réforme du cadre légal et réglementaire du secteur. Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui a impacté les calendriers de réalisation des actions, d’importants résultats ont été atteints. Ces résultats incluent un cadre légal et réglementaire renforcé par l’adoption d’un nouveau code pétrolier, du code gazier, de la loi sur le contenu local et du code de l’électricité.