Séminaire de Benno : « Restructuration à l’ordre du jour… », selon Aïssata Tall Sall

Invitée ce dimanche de l’émission « Grand Jury » de la Rfm, Me Aissata Tall Sall est revenue sur le séminaire de Benno sur la candidature du Président Sall pour 2024.D’après elle « ce séminaire était destiné à restructurer ou mieux structurer la coalition. Par exemple, certains ont pensé que Benno doit être représenté au niveau régional. Donc il a beaucoup été question de restructuration de Benno pour rendre la coalition beaucoup plus performante et se mettre maintenant en ordre de bataille pour notre candidat. Alors qui est notre candidat ?” A cet effet, elle précise que leur candidat sera celui que choisira Benno.