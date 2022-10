Séisme au Barça : Fortement critiqué, Xavi en sursis...

C'est une terrible désillusion qui pendait au nez du Barça et qui a été confirmée hier soir, après la soirée de Ligue des champions. La large victoire de l'Inter Milan contre Plzen (4-0) avait éteint les derniers espoirs de qualification du Barça, qui a ensuite sombré au Camp Nou en concédant un revers douloureux face au Bayern Munich (0-3). Forcément, la presse catalane n'épargne pas ses joueurs ce matin avec Sport qui titre sur « l'échec consommé » du Barça, alors que Mundo Deportivo évoque un club blaugrana « Kaputt » après que l'Inter lui a signifié un « Ciao » en Ligue des champions. Mais hier soir, un homme était plus particulièrement dans le viseur : le coach Xavi. Profil à la Luis Enrique recherché Le talk-show espagnol El Chiringuito n'a en effet pas retenu ses coups, le présentateur Josep Pedrerol rappelant que Xavi, depuis son arrivée, avait échoué en Ligue des champions, en Ligue Europa, en Coupe du Roi, en Supercoupe et donc de nouveau en Ligue des champions, d’après Onze Mondial. Pedrerol a ensuite posé une question douloureuse : « En quoi Koeman était pire que Xavi ? ». Alors que le journaliste Paco Garcia Caridad a été encore plus cash, estimant que « Xavi doit être destitué maintenant ». Et visiblement, certains au Barça y pensent réellement. En effet, le site français écrit que le journaliste Jordi Jota, qui suit l’actualité du club au quotidien pour l'émission, a assuré que du côté de la direction, certaines voix s'élevaient pour estimer que Barcelone aurait plutôt besoin d'un profil à la Luis Enrique, en ce moment, pour redresser la barre. A voir si la piste prendra de l'épaisseur, notamment au regard du parcours de l'Espagne lors de la Coupe du monde au Qatar.