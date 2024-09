Scandale présumé à l'Onas: Le ministre de la Justice ordonne l'ouverture d'une enquête

"Je peux vous assurer que sur mes instructions, une enquête complète a été ordonnée. Et je dis bien une enquête sur l'ensemble des faits. Et je peux vous donner ma parole que la lumière sera faite sur cette affaire". Ces propos ont été tenus, ce lundi, à l'hémicycle, par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui défendait le projet de loi de révision de la Constitution. Le Garde des Sceaux répondait ainsi aux interpellations des parlementaires à propos de la polémique née autour de l’Onas à la suite des graves révélations de l'ancien directeur général, Cheikh Dieng. "Comme je suis en mesure de vous affirmer que le projet de loi organique a été déposé à 18 heures, que la loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil Constitutionnel et reçue le 29 août...", a, par ailleurs, déclaré Ousmane Diagne.