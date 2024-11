Santé : Les techniciens supérieurs en grève totale, le 13 novembre

Le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (SATSUS) compte déclencher une grève générale le mercredi 13 novembre. L’entité s’est retrouvée ce mardi pour statuer sur son plan d'action pour la satisfaction des points de la plateforme revendicative. « Devant l'inertie des autorités, suite au renouvellement de la plateforme revendicative suivi du dépôt d'un préavis de grève depuis le 30 août 2024, nous vous annonçons pour un plan d'action une grève totale de 24 heures, le mercredi 13 novembre 2024, sur toute l'étendue du territoire national », mentionne-t-on dans la déclaration au sortir de la rencontre. Ensuite, le syndicat précise : « Nous avons toujours opté pour un syndicalisme beaucoup plus responsable, privilégiant le dialogue et la concertation, mais nous sommes au regret de constater le manque de volonté et de rigueur de la part des autorités dans le traitement de la question d'ordre statutaire de régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé ». En effet, les techniciens supérieurs de santé (TSS) sont une catégorie socioprofessionnelle du secteur de la santé composée essentiellement d'infirmiers et de sages-femmes qui, après un exercice professionnel de quatre années dans la Fonction publique sénégalaise ont été sélectionnés par concours et sont diplômés d'État dans diverses spécialités médicales après deux années d'études. La plupart accèdent à la spécialité en âge avancé, proche de la retraite, ce qui est à l'origine du déficit en spécialistes paramédicaux. S’agissant des revendications, elles concernent, entre autres, l'intégration définitive des techniciens supérieurs de santé dans leurs nouveaux corps d'accueil, le portage et la revalorisation des indemnités inhérentes aux nouveaux corps d'accueil, le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Il faut noter qu’« après l'adoption du décret n°2021-667, une formation complémentaire de deux ans s'est avérée nécessaire pour satisfaire aux exigences de compétences inhérentes à la hiérarchie A2. Ainsi un gap horaire complémentaire de mise à niveau à travers un programme de renforcement de capacités des techniciens supérieurs de santé (PRECATSS) définit par un arrêté du ministre de la Santé, fut bien exécuté et sanctionné par l'obtention des diplômes d'État en administrateur de soins, administrateur de service de santé, Ingénieur en biologie médicale ». Cependant, « depuis la fin de la formation complémentaire il y a plus d'une année, le gouvernement retarde toujours la finalisation du processus de reclassement des techniciens supérieurs de la santé allongeant ainsi les années d'injustice à l'encontre de cette catégorie socioprofessionnelle ». Toujours selon le syndicat, « Pour éviter des frustrations en postintégration dans la hiérarchie A2, les nouveaux corps d'accueil des techniciens supérieurs de la santé doivent être habillés en indemnités, valorisés à hauteur de la hiérarchie, le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans est une nécessité pour le maintien de spécialistes performants et la résorption du gap en ressources humaines de qualité.