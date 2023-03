Sanctions : Sa Thiès et Reug Reug perdent près de 2 millions FCFA

Le Cng a coupé plus de 1.900.000 FCFA sur les reliquats des cachets de Sa Thiès et Reug Reug, qui s’affrontaient dimanche dernier. Dans le détail, rapporte Les Echos, chaque lutteur a été délesté de 10% de son reliquat. Le premier, déclaré vainqueur du combat par le CNG, a perdu 1.120.000 FCFA tandis que le second a été privé de 5 millions 780 mille francs CFA. Les deux lutteurs ont été sanctionnés pour surplus d’accompagnateurs et dépassement du temps imparti pour la préparation mystique, usage de feu dans l’enceinte notamment pour Sa Thiès. Sa Thiès et Reug Reug ne sont pas les seuls à avoir subi les foudres du Cng. Doudou Sané et Mbol, qui assuraient la levée de rideaux de l’affiche entre le lutteur de Guédiawaye et celui de Thiaroye, ont également connu des retenues sur leurs reliquats. Ils ont perdu 115 mille francs Cfa et 98 mille, respectivement.