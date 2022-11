Sadio Mané sur la Coupe du monde : « Les Sénégalais ne seront pas déçus… »

Dans un entretien accordé au média Wido Tv, Sadio Mané a été interpellé sur ses objectifs personnels pour la prochaine coupe du monde 2022, qui se jouera au Qatar dans 19 jours. Ainsi, l’attaquant de Bayern Munich ne fixe aucune limite et promet aux Sénégalais de ne pas les décevoir.« Je me fixe des objectifs à chaque compétition mais je n’ai cette habitude de le crier sur les toits. Je me réserve et essaye de faire ce que je dois faire sur le terrain pour accomplir ma mission. Tout ce je peux promettre, c’est que les Sénégalais ne seront pas déçus », a-t-il expliqué. Eliminé des les premiers tours lors de la dernière édition en 2018, le Sénégal abordera celle de 2022 en tant que champion d’Afrique. Et Sadio Mané estime que l’équipe qui a été éliminée par la Colombie n’est pas celle qui est aujourd’hui sur le toit de l’Afrique. « Il est vrai que depuis qu’on est champions d’Afrique, beaucoup de choses ont changé positivement dans le vestiaire. L’équipe est aujourd’hui beaucoup plus armée sur le plan expérience par rapport en 2018. La manière dont nous avons été éliminés en 2018 si c’était aujourd’hui ce serait diffèrent », a-t-il ajouté.