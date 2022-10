Sadio Mané au Bayern : Demba Bâ n’est pas du même avis que tout le monde

Demba Bâ connaît bien la Bundesliga. L’ancien international sénégalais y a évolué sous les couleurs d’Hoffenheim. Il claquait but sur but. Il est donc bien placé pour juger les débuts de Sadio Mané sous maillot du Bayern Munich. Demba Bâ s’est plié à l’exercice, mais il ne partage pas l’avis de ceux qui estiment que l’ancien joueur de Liverpool est à la peine sous son nouveau maillot. «Quand je vois ses performances et ses statistiques, ce ne sont pas vraiment des difficultés», a-t-il tranché dans un entretien accordé à L’Observateur. Demba Bâ perçoit juste un processus d’acclimatation. Il dit : «C’est valable pour tout le monde : quand un joueur change de championnat, il vit des moments d’adaptation. C’est tout simplement ce qu’il est en train de vivre. C’est juste un moment d’adaptation.»