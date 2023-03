Sadio Mané : « Klopp est presque prêt à se battre »

Sadio Mané, transféré l’été dernier au Bayern de Munich, suit de très près son ancien club et ses pensionnaires. Et occasion a été offerte à l’attaquant international sénégalais, sur le site Anfield Edition, de revenir sur quelques traits de caractère de son coach à Liverpool. « Klopp est Klopp. Il est un mélange de l’ancienne et de la nouvelle génération. Il a tellement d’expérience et sa vie se résume au football, mais il est aussi exigeant. Parfois, il est très, très, très, très exigeant. Il est très émotif et crie parfois. Il est presque prêt à se battre« . Le club anglais 5e de Premier League, a été rudoyé en Ligue des Champions par le Real Madrid en match aller de 8e de finale de Ligue des Champions (2-5).